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وفاة بطل أولمبياد 1952 في رفع الأثقال

الرياضة

وفاة بطل أولمبياد 1952 في رفع الأثقال
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توفي بطل الاتحاد السوفيتي الأولمبي عام 1952 في رفع الأثقال رافائيل شيمشكيان عن عمر يناهز 93 عاما.

وأعربت اللجنة الأولمبية الجورجية عبر حسابها على "فيسبوك"، عن تعازيها لأسرة وأقارب وأصدقاء الرياضي.

وفاز شيمشكيان، كجزء من منتخب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، بالميدالية الذهبية في أولمبياد 1952 في هلسنكي العاصمة الفنلندية.

بالإضافة إلى ذلك، حصل على ميداليتين ذهبيتين وفضيتين في بطولة العالم، كما حصل الرياضي على ست ميداليات ذهبية وفضية واحدة في بطولة أوروبا.

المصدر: RT

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