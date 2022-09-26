للعام الرابع على التوالي.. برشلونة يفشل أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

أحرز ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، للموسم الحالي، عقب الفوز على نظيره برشلونة منافسه التقليدي.

وفاز ريال مدريد على حساب برشلونة، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، بنتيجة 89-83.

ويعتبر هذا اللقب، هو الخامس على التوالي، الذي يحققه ريال مدريد في نفس البطولة، على برشلونة، الذي فشل في كسر عقدة الميرنغي للعام الرابع على التوالي.

وخسر برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني لكرة السلة أربع نسخات متتالية، على يد ريال مدريد، ليتجمد رصيده من الألقاب في البطولة عند 5 ألقاب فقط، أخرها منذ 7 سنوات، على حساب أونيكاخا.

وحقق ريال مدريد لقبه الثامن في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، في المباراة التي لجأت للأشواط الإضافية، حيث انتهى الوقت الأساسي بالتعادل 71-71.

وفي الأشواط الإضافية، حقق ريال مدريد اللقب، بعدما أنهاها بنتيجة 18-12، لتكون النتيجة النهائية للمباراة 89-83.

المصدر: "وكالات"