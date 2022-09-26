"ابن عرس".. سر اللقب الجديد لميسي

لقب جديد أطلقه نجوم المنتخب الأرجنتيني على قائدهم ليونيل ميسي عقب فوز "راقصي التانغو" على هندوراس بثلاثية نظيفة.

وظهر اللقب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا عبر "إنستغرام"، عندما علق زملاء ميسي بسخرية على منشور له بعد الفوز بالمباراة.

وكتب ميسي عبر حسابه على "إنستغرام": "ليلة رائعة أخرى مع المنتخب الوطني، أشكركم على دعمكم مرة أخرى".

إقرأ المزيد

ليرد رودريجو دي باول على منشور ميسي قائلا: "كيف يعض ابن عرس؟"، بينما أجاب بابو غوميز بالمثل وكتب: "ابن عرس مجنون".

وما زال السبب وراء إطلاق زملاء ميسي هذا الاسم عليه غامضا، وقد تم الاحتفاظ به داخل غرفة تبديل الملابس.

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الأمر يتعلق بجزء معين من الجسم، ويقولون إنه ليس بالحجم الطبيعي.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره جامايكا الأربعاء القادم، على أن يخوض مباراة ودية ضد المنتخب الإماراتي في نوفمبر المقبل، ضمن آخر المباريات التحضيرية قبل مونديال قطر.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الأرجنتين مشواره في مونديال قطر 2022 بمواجهة منتخب السعودية يوم 22 نوفمبر.

ويشارك منتخب الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه السعودية، والمكسيك، وبولندا.

المصدر: "وكالات"