رئيس "الفيفا": مونديال قطر سيكون الأفضل على الإطلاق

اعتبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر نهاية العام الحالي، ستكون النسخة الأفضل على الإطلاق.

وقال إنفانتينو في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد من نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بطولة كأس العالم في قطر ستكون الأفضل في التاريخ من واقع التحضيرات القطرية للحدث، وفكرة إقامتها في المنطقة العربية، واكتمال جاهزية قطر لاستقبال العالم، مشيرا إلى أنه كواحد من أسرة كرة القدم في العالم، يرحب بكل جماهير المنتخبات.

وأضاف: "بصفتي رئيسا للفيفا، أفوض نفسي للترحيب بكل شعوب الكرة الأرضية، الذين سيحضرون إلى قطر".

وزاد: "أرحب بالعالم الذي سيكون متحدا خلال شهر كأس العالم".

وختم: "أبعث رسالة للجميع، بضرورة التضامن من أجل نجاح البطولة".

المصدر: قنا