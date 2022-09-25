دوري الأمم الأوروبية.. كرواتيا إلى نصف النهائي والدنمارك تهزم فرنسا

بلغت كرواتيا نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزها على النمسا 3-1، في حين لم ينفع الانتصار الذي حققته الدنمارك على فرنسا 2-0 الأحد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وفي المباراة الأولى في فيينا، افتتحت كرواتيا التسجيل بواسطة قائدها المخضرم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، بعد مرور 6 دقائق، لكن النمسا أدركت التعادل عن طريق كريستوفر بوغمارتر بعدها بثلاث دقائق.

وظل التعادل قائما حتى الدقيقة 69 عندما نجح ماركو ليفايا، في منح التقدم مجددا لكرواتيا وصيفة مونديال روسيا عام 2018، قبل أن يحسم المدافع المخضرم ديان لوفرن النتيجة نهائيا لصالح منتخب البلقان بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وعلى ملعب "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن، تغلبت الدنمارك على فرنسا بهدفين نظيفين من توقيع كاسبر دولبيرغ، وأندرياس سكوف أولسن في الدقيقتين 34 و39 تواليا.

ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 13 نقطة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الدنمارك، لتظفر ببطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

أما فرنسا، بطلة العالم وحاملة لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، فقد تجمد رصيدها عند 5 نقاط في المرتبة الثالثة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن النمسا الرابعة والتي هبطت للمستوي الثاني.

المصدر: وكالات