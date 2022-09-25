المغربي عادل تاعرابت ينتقل إلى النصر الإماراتي

أعلن نادي النصر الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع الدولي المغربي عادل تاعرابت، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع بنفيكا البرتغالي.

ونشر النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لمهارات تاعرابت، معلقا: "رحبوا معنا بالنجم المغربي عادل تاعرابت، أهلا بك في قلعة العميد".

رحبوا معنا 👋

بالنجم المغربي"عادل تاعرابت" ، أهلاً بك في قلعة العميد 💙

Let's Welcome Our New Player ADEL TAARABT 🇲🇦 🤝 pic.twitter.com/EgEPecSb9S — AL NASR SC (@ALNasrSC) September 24, 2022

وخاض تاعرابت، المولود في فرنسا ولعب لمنتخبي ما دون 17 و19 عاما، قبل أن يختار تمثيل المغرب في 2009، تجربة غنية في أوروبا، حيث بدأ مشواره مع لنس الفرنسي (2006-2007)، ثم توتنهام الإنجليزي (2007- 2010)، ومواطنه كوينز بارك رينجرز(2010-2015)، قبل أن يعيره الأخير بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى مرتين إلى فولهام وثم ميلان الإيطالي.

والتحق تاعرابت بصفوف بنفيكا في 2015 لمدة خمس سنوات، لكنه فشل في فرض نفسه مع الفريق الأول، ليشارك مع الرديف.

وأعير صاحب الـ33 عاما في موسم 2017-2018 إلى جنوى الإيطالي، ورغم ذلك جدد الفريق البرتغالي عقده حتى 2023، قبل أن يفسخه أخيرا.

وسيحل تاعرابت في نادي النصر الإماراتي بديلا للبرازيلي غاغا.

المصدر: وكالات