الإعلان عن مكافآت لاعبي ألمانيا حال التتويج بمونديال قطر

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، أن كل لاعب بالمنتخب الأول سيحصل على 400 ألف يورو إذا توجوا ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي.

وذكر الاتحاد الألماني، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ممثلي المنتخب بقيادة مانويل نوير، مطلع هذا الأسبوع مبني على أساس الأداء.

ومن المقرر أن يحصل كل لاعب في المنتخب الألماني على 50 ألف يورو في حال تصدرهم مجموعتهم في مونديال قطر، و100 ألف يورو لكل لاعب في حال التأهل لدور الثمانية، و150 ألف يورو في حال الوصول للدور قبل النهائي، و200 ألف يورو في حال احتلال المركز الثالث.

فيما يحصل كل لاعب على 250 ألف يورو في حال الوصول للمباراة النهائية، وفي حال التتويج باللقب العالمي سيحصل كل لاعب على 400 ألف يورو.

وكان كل لاعب بالمنتخب الألماني حصل على 300 ألف يورو حينما توجت ألمانيا بلقب كأس العالم للمرة الرابعة والأخيرة في تاريخها عام 2014 في البرازيل.

وكان من المفترض أن يحصل كل لاعب بالمنتخب الألماني على 350 ألف يورو لو توجوا بلقب مونديال "روسيا 2018"، لكنهم ودعوا البطولة بشكل مفاجئ من دور المجموعات.

المصدر: وكالات