رسميا.. تحديد موعد قرعة "خليجي 25"

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن حفل إجراء قرعة بطولة "خليجي 25" المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من 6 إلى 19 يناير 2023، سيقام في 25 أكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان إعلامي مقتضب، أن "اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قرر إقامة قرعة خليجي 25 في مدينة البصرة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2022".

قررَ اتحادُ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم إقامةَ قرعة خليجي 25 بتأريخ (25 / 10 / 2022) في البصرة pic.twitter.com/nLYtwMIL5S — IRAQ F.A. (@IRAQFA) September 25, 2022

وتقام كأس الخليج لكرة القدم مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام

2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب برصيد 10 ألقاب مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية، وقطر، والعراق، ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عمان.

يذكر أن العراق استضاف كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

المصدر: وكالات