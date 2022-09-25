ماراثون برلين.. الكيني كيبتشوغي يحقق رقما قياسيا عالميا جديدا

حسن العداء الكيني إليود كيبشتوغي، اليوم الأحد، رقمه القياسي العالمي في سباق الماراثون بإحرازه المركز الأول في برلين مسجلا ساعتين ودقيقة واحدة وتسع ثوان.

ومحا البطل الأولمبي مرتين والبالغ من العمر 37 عاما، الرقم القياسي السابق والذي كان حطمه في العاصمة الألمانية أيضا في 16 سبتمبر 2018 عندما قطع المسافة بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية محطما رقم مواطنه دينيس كيميتو (ساعتان ودقيقتان و57 ثانية).

BREAKING: Eliud Kipchoge breaks his own world record to win Berlin Marathon #BerlinMarathon2022pic.twitter.com/knUPmCmUb3 — NTV Kenya (@ntvkenya) September 25, 2022

وبدأ كيبتشوغي الذي يعتبر أعظم عداء ماراثون في التاريخ، السباق بقوة ونجح في قطع نصف مسافة السباق في أقل من ساعة (59 دقيقة و51 ثانية)، لكنه تباطأ قليلا في النصف الثاني من السباق وبالتالي لم ينجح في إنهائه تحت الساعتين عند وصوله بالقرب من بوابة براندنبورغ.

وعاد المركز الثاني إلى مواطنه مارك كورير، بزمن ساعتين وخمس دقائق و58 ثانية، فيما احتل الإثيوبي تادو أباتي المركز الثالث، بزمن ساعتين وست دقائق و28 ثانية، متقدما على مواطنه أنداملاك بيليهو الذي نافس كيبتشوغي في ثلثي السباق قبل أن يتباطأ ويترك الكيني يغرد خارج السرب بمفرده.

وعزز كيبتشوغي بهذا الرقم القياسي العالمي الجديد سجله المرصع بألقاب كثيرة.

وفاز كيبتشوغي أولا بميداليات على مسافات أقصر (لا سيما البرونزية ثم الفضية في 5 آلاف متر في الألعاب الأولمبية 2004 في أثينا و2008 في بكين)، قبل تركيز إمكاناته الكاملة على مسافة 42.195 كيلومترا بالفوز بالميدالية الذهبية في أولمبيادي ريو عام 2016 وطوكيو عام 2021.

المصدر: أ ف ب