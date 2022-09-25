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الروسية ألكسندروفا تحصد لقب دورة كوريا الجنوبية المفتوحة

الرياضة

الروسية ألكسندروفا تحصد لقب دورة كوريا الجنوبية المفتوحة
AP
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توجت الروسية يكاترينا ألكسندروفا، بلقب دورة كوريا الجنوبية المفتوحة للتنس، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو اليوم الأحد في سيول في المباراة النهائية.

وحسمت ألكسندروفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و6-0 بعد ساعة واحدة و25 دقيقة من اللعب.

وهذا اللقب هو الثالث لألكسندروفا (27 عاما) في مسيرتها الاحترافية بعد شينجين الصينية 2020، وزهرتوغنبوش الهولندية مطلع يونيو الماضي، علما بأنها توجت أيضا بكأس "Billie Jean King" مع المنتخب الوطني الروسي.

المصدر: sportrbc.ru

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