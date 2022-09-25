الروسية ألكسندروفا تحصد لقب دورة كوريا الجنوبية المفتوحة

توجت الروسية يكاترينا ألكسندروفا، بلقب دورة كوريا الجنوبية المفتوحة للتنس، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو اليوم الأحد في سيول في المباراة النهائية.

وحسمت ألكسندروفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و6-0 بعد ساعة واحدة و25 دقيقة من اللعب.

Wait for a heartwarming moment at the end 🥹🫰



Defeating top seed Ostapenko 7-6(4), 6-0 in the final, Ekaterina Alexandrova is the champion in Seoul!#HanaBankKoreaOpenpic.twitter.com/4TB5FIRBwc — wta (@WTA) September 25, 2022

وهذا اللقب هو الثالث لألكسندروفا (27 عاما) في مسيرتها الاحترافية بعد شينجين الصينية 2020، وزهرتوغنبوش الهولندية مطلع يونيو الماضي، علما بأنها توجت أيضا بكأس "Billie Jean King" مع المنتخب الوطني الروسي.

المصدر: sportrbc.ru