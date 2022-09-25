سيدة "غامضة" تثير الجدل عقب مباراة إسبانيا وسويسرا (صور)

انشغلت وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الماضية بمحاولة كشف هوية السيدة التي ظهرت ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي، خلال مباراة سويسرا أمس السبت.

وطرحت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول السيدة التي لقبوها بـ"حسناء المنتخب الإسباني" عقب لقاء الفريق مع سويسرا، والذي انتهى بنتيجة 1-2 للسويسريين.

من هي السيدة التي تواجدت بجوار إنريكي في الجهاز الفني لإسبانيا؟

أوضحت صحيفة "موندو" الإسبانية، أن السيدة هي نوريا مارتينيز نافاس، وتشغل منصب المدير الخاص للمنتخب الإسباني.

حساب نافاس على "إنستغرام"، نشر عدة صور لها مع الجهاز الفني لإنريكي، ومنذ فترة طويلة، مما يعني أنها كانت تعمل معه منذ مدة وليس بداية من لقاء سويسرا أمس السبت فقط.

ويظهر حساب نافاس على "إنستغرام"، صورا لها رفقة أعضاء من الاتحاد الإسباني لكرة القدم في المملكة العربية السعودية أثناء السوبر الإسباني بالرياض.

ووفقا لتقارير إسبانية، فقد عملت نافاس في الماضي مع أتلتيكو مدريد بالإضافة لعملها مع الاتحاد الإسباني لكرة السلة والقدم.

المصدر: .goal.com