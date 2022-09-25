تحضيرات مونديال 2022.. أستراليا تجدد فوزها على نيوزيلندا

جددت أستراليا فوزها على جارتها نيوزيلندا عندما تغلبت عليها 2-0 الأحد في أوكلاند، في مباراة دولية ودية لكرة القدم في إطار استعدادات الأولى لنهائيات كأس العالم في قطر.

وسجل ميتشل دوك وجايسون كامينغز "من ركلة جزاء" هدفي منتخب أستراليا، في الدقيقتين 54 و80 تواليا.

وكانت أستراليا حسمت مواجهتها الأولى ضد نيوزيلندا قبل ثلاثة أيام لصالحها في بريزبين، بهدف وحيد سجله أوير مابيل.

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ويفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة تواليا في نهائيات كأس العالم والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 نوفمبر المقبل، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

المصدر: وكالات