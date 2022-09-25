رسميا.. موسيماني يعود إلى مجال التدريب بعد أشهر من انفصاله عن الأهلي

عاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى مجال التدريب مجددا للإشراف على النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، وذلك بعد أشهر من انفصاله بالتراضي عن الأهلي المصري.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده مع موسيماني، ليخلف المدرب المحلي يوسف عنبر، الذي تولى تدريب الأهلي بشكل مؤقت عقب إقالة الأوروغوياني روبرت سيبولدي، بعد المرحلة الثانية من دوري الدرجة الأولى.

بيتسو موسيماني مدربًا للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي 🤍💚



Welcome Bitso Mosimane pic.twitter.com/NpEf668V7c — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 25, 2022

ويأتي موسيماني (57 عاما) إلى الفريق السعودي بعد مشوار رائع مع الأهلي المصري، إذ توج بمسابقة دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و2021، والكأس السوبر الإفريقية لنفس العامين أيضا.

كما نجح موسيماني في قيادة الأهلي إلى التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية مرتين عامي 2020 و2021، فضلا عن كأس مصر عام 2020، قبل أن يرحل عن النادي القاهري في يونيو الماضي.

وفسخ موسيماني الذي أحرز أيضا لقب دوري أبطال إفريقيا كمدرب مع ماميلودي صانداونز عام 2016، عقده بالتراضي مع الأهلي.

ويحتل الأهلي السعودي، الذي هبط من الدوري السعودي الممتاز إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي، المركز السابع برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الأخدود صاحب الصدارة.

ويسعى النادي الملقب بـ"قلعة الكؤوس" إلى العودة إلى دوري النخبة هذا الموسم.

المصدر: أ ف ب