دوري الأمم.. البرتغال تقسو على التشيك برباعية وتقترب من نصف النهائي

اكتسح المنتخب البرتغالي مضيفه التشيكي برباعية نظيفة اليوم السبت، ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل رباعية البرتغال، ديوغو دالوت "هدفين"، في الدقيقتين 33، و55، وبرونو فيرنانديز (45)، وديوغو جوتا (82).

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وبهذه النتيجة، رفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط لترتقي إلى صدارة المجموعة الثانية، متقدمة بفارق نقطتين عن إسبانيا التي سقطت بشكل مفاجئ أمام ضيفتها سويسرا (1-2) والتي رفعت رصيدها إلى ست نقاط وصعدت للمرتبة الثالثة.

أما التشيك، فقد تجمد رصيدها عند 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.

وباتت البرتغال بحاجة إلى التعادل بأي نتيجة في الجولة السادسة الأخيرة ضد إسبانيا، لبلوغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية علما بأنها توجت بلقب النسخة الأولى من المسابقة في العام 2019.

المصدر: RT