رسميا.. التونسي منذر الكبير مدربا جديدا للرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم اليوم السبت، تعاقده رسميا مع المدرب التونسي منذر الكبير بعقد يمتد لموسمين.

وقال النادي المغربي في بيان على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "تعاقد نادي الرجاء اليوم مع المدرب التونسي منذر الكبير بموجب عقد يمتد لموسمين".

وأضاف: "يتمنى الرجاء مسيرة موفقة لمدربه الجديد في مختلف الاستحقاقات المقبلة".

وجاء تعيين الكبير خلفا لمواطنه فوزي البنزرتي الذي انفصل عنه الرجاء بالتراضي، بعد ثلاث جولات فقط من انطلاق الدوري المغربي.

وسجل الرجاء بداية متعثرة في الدوري المغربي هذا الموسم، إذ لم يحقق أي انتصار حيث تعادل في مباراتين وخسر في واحدة.

المصدر: RT