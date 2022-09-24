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السيسي يعطي موافقته لترشح مصر لاستضافة الألعاب الأولمبية

الرياضة

السيسي يعطي موافقته لترشح مصر لاستضافة الألعاب الأولمبية
Legion-Media
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أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة أولمبياد 2036.

وقال صبحي خلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ في القاهرة السبت: "يسرني أن أعلن أن الرئيس السيسي وافق على استعداد مصر لتقديم طلب استضافة أولمبياد 2036".

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ومن جهته، قال باخ إن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية وإذا قدر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 فستكون حدثا تاريخيا لمصر".

وكان السيسي أيضا استقبل باخ الذي يزور مصر لمدة يومين، في إطار جولة يجريها في المنطقة.

وكانت مصر أعلنت قبل أسبوعين أيضا، أنها تدرس مع السعودية واليونان التقدم بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

المصدر: أ ف ب

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