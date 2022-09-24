برشلونة يتلقى ضربتين موجعتين قبيل لقاء الكلاسيكو

أكد نادي برشلونة، إصابة ثنائي دفاعه، الأوروغوياني رونالد أراوخو والوافد الجديد إلى صفوفه هذا الصيف الفرنسي جول كوندي خلال تأدية واجبهما الدولي استعدادا لمونديال "قطر 2022".

وأصيب أراوخو بتمزق في عضلات الفخذ ليخرج منذ الدقيقة الأولى للمباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام إيران 0-1 وديا، فيما يعاني كوندي بدوره من إصابة في فخذه حيث خاض 23 دقيقة فقط في فوز فرنسا على النمسا 2-0 الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وسيغيب المدافعان عن المباراة القادمة لبلادهما ومن المحتمل ألا يكونا متاحين لمباريات برشلونة الأولى عندما تستأنف الدوريات الأوروبية نشاطها عقب نهاية النافذة الدولية.

وبات مدرب النادي الكتالوني، تشافي هرنانديز أمام معضلة تجديد خط الدفاع وتعويض غياب هذا الثنائي مع اقتراب موعد الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في 16 أكتوبر المقبل، حيث من المرجح أن يعمد إلى إعادة إقحام المخضرم جيرارد بيكيه الذي بات يلازم مقاعد البدلاء.

ويعاني برشلونة من عدة إصابات في صفوف لاعبيه الدوليين خلال النافذة الدولية، إذ تعرض أيضا مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي لإصابة في أوتار ركبته الخميس خلال المباراة التي فازت فيها هولندا على بولندا 2-0 والتي شهدت أيضا استبدال لاعب برشلونة الآخر فرنكي دي يونغ خوفا من تفاقم إصابته.

المصدر: أ ف ب