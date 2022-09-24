روسيا تهزم قرغيستان في مباراة ودية

تغلب المنتخب الروسي لكرة القدم على منتخب قرغيستان بهدفين لهدف واحد في مباراة ودية أقيمت اليوم السبت على ملعب "دولون أومورزاكوف"، في العاصمة القرغيزستانية بيشكيك.

وكان منتخب قيرغيستان سباقا لافتتاح باب التسجيل بهدف حمل توقيع عليماردون شكوروف في الدقيقة 24، ولم تمر سوى ست دقائق، حتى تمكن المهاجم ألكسندر سوبوليف من تسجيل هدف التعادل لمنتخب روسيا من ركلة جزاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبالتحديد في الدقيقة 89، خطف دانييل أوتكين هدف الفوز لروسيا.

وكانت هذه المباراة الأولى لمنتخب روسيا بعد توقفين دوليين من دون مباريات.

ومن المقرر أن يخوض منتخب روسيا مواجهتين وديتين أخريين، حيث سيلعب مع البوسنة والهرسك في سان بطرسبورغ في الـ19 من نوفمبر المقبل، ويواجه إيران في نفس الشهر.

ولم يتحدد بعد موعد مباراة إيران وروسيا، التي ستقام إما في العاصمة القطرية الدوحة أو في العاصمة طهران.

يذكر أن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، منعا في فبراير الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في بطولات الاتحادين حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقد تم استبعاد المنتخب الروسي الثلاثاء الماضي، من المشاركة في قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، التي ستقام في مدينة فرانكفورت الألمانية في التاسع من الشهر المقبل.

المصدر: RT