دورة كوريا.. الإصابة تجبر رادوكانو على الانسحاب من نصف النهائي

انسحبت البريطانية إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة سابقا، من الدور نصف النهائي لدورة كوريا الجنوبية المفتوحة للتنس، لإصابتها السبت أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو.

وفازت رادوكانو بالمجموعة الأولى 6-4، قبل أن ترد أوستابنكو في الثانية 6-3، وحينما كانت البريطانية تتخلف 0-3 في المجموعة الثالثة الفاصلة قررت الانسحاب.

Jelena Ostapenko advances to the Seoul final as Raducanu is forced to retire through injury.



Final score: 4-6, 6-3, 3-0 ret.#HanaBankKoreaOpenpic.twitter.com/O04oMsO61w — wta (@WTA) September 24, 2022

وقالت اللاعبة البالغة 19 عاما بعد المباراة إنها أصيبت في عضلات الأرداف.

وكانت رادوكانو تبحث عن أول نهائي لها منذ قصتها الرائعة في نيويورك العام الماضي عندما توجت ببطولة أمريكا المفتوحة، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، حيث عانت بعد ذلك، خصوصا بسبب الإصابات، للحفاظ على مستوياتها.

وبعد بلوغها المركز العاشر عالميا، تراجعت رادوكانو إلى المركز 77 راهنا.

وتلتقي أوستابنكو المصنفة 19 عالميا، مع الروسية يكاتيرنيا ألكسندروفا غدا الأحد في نهائي بطولة كوريا الجنوبية لفئة 250 نقطة، وذلك بعد فوز الأخيرة على الألمانية تاتيانا ماريا 6-2 و6-4.

المصدر: أ ف ب