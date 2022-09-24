الخليفي "يستفز" نادي ريال مدريد بعد احتفاله بلقب دوري الأبطال

دهش رئيس رابطة الأندية الأوروبية ونادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي بسعي ريال مدريد لإنشاء دوري "السوبر ليغ"، واحتفاله في نفس الوقت بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وروج ريال مدريد مع يوفنتوس وبرشلونة والعديد من الأندية الأخرى في الموسم الماضي، لإنشاء بطولة دوري "السوبر ليغ" الأوروبي لتحل محل دوري الأبطال، قبل أن تتراجع بعض الأندية عن هذه الفكرة خوفا من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والذي رفض تنظيم البطولة خارج مظلته بزعم أن البطولة الجديدة ستقتل المنافسات الأوروبية الأخرى وكذلك الدوريات الكبرى.

وناقش الخليفي فكرة "السوبر ليغ" في اجتماع لرابطة الأندية الأوروبية أمس الجمعة في إسطنبول، ووجه سهام الانتقاد لريال مدريد خلال حديثه على فكرة البطولة.

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وقال الخليفي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الغريب أنهم يحتفلون بتحقيق دوري أبطال أوروبا، مع العلم أنها أفضل مسابقة للأندية في العالم".

وأتم حديثه قائلا: "مع ذلك يحاولون استحداث بطولة جديدة، لكننا لن نضيع وقتنا مع هذا، نحن نمضي قدما".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد هو أكثر الأندية تتويجا ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، وتوج النادي الإسباني بنسخة الموسم الماضي على حساب ليفربول.

المصدر: goal.com