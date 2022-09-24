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مدافع يسجل هدفا عالميا بتسديدة مذهلة (فيديو)

الرياضة

مدافع يسجل هدفا عالميا بتسديدة مذهلة (فيديو)
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أحرز الظهير الأيمن لنادي ريال سالت ليك الأمريكي، آرون هيريرا، هدفا مذهلا من مسافة بعيدة لصالح فريقه في شباك أطلس المكسيكي، في كأس الدوريات "League MX" لأندية أمريكا الشمالية.

وفي الدقيقة 17 حين كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، استلم هيريرا الكرة في منتصف ملعب فريقه، ولما لمح تقدم حارس مرمى أطلس، باغته بتسديدة صاروخية طويلة المدى من على بعد 64 مترا، لتتجاوز الكرة الحارس وتسكن شباكه.

وتم تداول هذا الهدف على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولسوء حظ هيريرا، فإن فريقه لم يحافظ على تقدمه وخسر المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: mlssoccer.com

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