مدافع يسجل هدفا عالميا بتسديدة مذهلة (فيديو)

أحرز الظهير الأيمن لنادي ريال سالت ليك الأمريكي، آرون هيريرا، هدفا مذهلا من مسافة بعيدة لصالح فريقه في شباك أطلس المكسيكي، في كأس الدوريات "League MX" لأندية أمريكا الشمالية.

وفي الدقيقة 17 حين كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، استلم هيريرا الكرة في منتصف ملعب فريقه، ولما لمح تقدم حارس مرمى أطلس، باغته بتسديدة صاروخية طويلة المدى من على بعد 64 مترا، لتتجاوز الكرة الحارس وتسكن شباكه.

GOLAZO! 🔥



AARON HERRERA SCORED FROM 70 YARDS AWAY 🤯🤯 pic.twitter.com/z3UosHKcks — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2022

Real Salt Lake defender Aaron Herrera saw an opportunity and he took it 🚀



(via @realsaltlake)pic.twitter.com/WLQiFif8Hw — B/R Football (@brfootball) September 23, 2022

وتم تداول هذا الهدف على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولسوء حظ هيريرا، فإن فريقه لم يحافظ على تقدمه وخسر المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: mlssoccer.com