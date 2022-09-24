نيمار يثير الجدل مجددا بشأن علاقته مع مبابي بعد لقاء البرازيل وغانا (فيديو)

أثار النجم البرازيلي نيمار، الجدل مجددا بشأن علاقته بزميله في بار يس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد مباراة منتخب بلاده الودية ضد غانا أمس الجمعة.

وبدأ مهاجما سان جيرمان الموسم الحالي بتسجيل الأهداف بشكل جيد، ولكن كان يتم مراقبة علاقتهما بشكل دقيق بعد أن ظهرت خلافاتهما في بعض الأوقات تشير إلى أن علاقتهما ليست على ما يرام.

وعاد الأمر مرة أخرى تحت المجهر، بعد أن رفض نيمار الإجابة عن سؤال بشأن مبابي، بعد نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب البرازيلي على نظيره الغاني بثلاثية دون رد أمس.

Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. 🇧🇷🇫🇷 #PSG



Here @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️🎥pic.twitter.com/Zo1s55dBWx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2022

وسئل نيمار عن علاقته بمبابي، لكن اللاعب البرازيلي تجاهل السؤال وغادر المنطقة المخصصة للصحفيين.

🚨Neymar when he was asked about his relationship with Kylian Mbappè 🇧🇷🇫🇷pic.twitter.com/lggYpyCzk5 — PSG Report (@PSG_Report) September 23, 2022

وكانت تقارير إعلامية، ذكرت في وقت سابق، أن العقد الذي وقعه مبابي مؤخرا مع باريس سان جيرمان يتضمن العديد من الامتيازات "الغريبة"، بينها منح المهاجم الفرنسي حق اختيار مدرب الفريق، وحق اختيار اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم ورحيلهم.

وزعمت العديد من التقارير أن مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان الاستغناء عن نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وهو ما أثار غضب البرازيلي.

المصدر:Sportbible