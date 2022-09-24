 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" كانت تتجه نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية

نيمار يثير الجدل مجددا بشأن علاقته مع مبابي بعد لقاء البرازيل وغانا (فيديو)

الرياضة

نيمار يثير الجدل مجددا بشأن علاقته مع مبابي بعد لقاء البرازيل وغانا (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tuyb

أثار النجم البرازيلي نيمار، الجدل مجددا بشأن علاقته بزميله في بار يس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد مباراة منتخب بلاده الودية ضد غانا أمس الجمعة.

وبدأ مهاجما سان جيرمان الموسم الحالي بتسجيل الأهداف بشكل جيد، ولكن كان يتم مراقبة علاقتهما بشكل دقيق بعد أن ظهرت خلافاتهما في بعض الأوقات تشير إلى أن علاقتهما ليست على ما يرام.

وعاد الأمر مرة أخرى تحت المجهر، بعد أن رفض نيمار الإجابة عن سؤال بشأن مبابي، بعد نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب البرازيلي على نظيره الغاني بثلاثية دون رد أمس.

وسئل نيمار عن علاقته بمبابي، لكن اللاعب البرازيلي تجاهل السؤال وغادر المنطقة المخصصة للصحفيين.

وكانت تقارير إعلامية، ذكرت في وقت سابق، أن العقد الذي وقعه مبابي مؤخرا مع باريس سان جيرمان يتضمن العديد من الامتيازات "الغريبة"، بينها منح المهاجم الفرنسي حق اختيار مدرب الفريق، وحق اختيار اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم ورحيلهم.

وزعمت العديد من التقارير أن مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان الاستغناء عن نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وهو ما أثار غضب البرازيلي.

المصدر:Sportbible

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا