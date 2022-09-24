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ميسي يقود الأرجنتين للفوز على هندوراس بثلاثية (فيديو)

الرياضة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على هندوراس بثلاثية (فيديو)
Legion-Media
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على هندوراس 3-0 فجر السبت، في مباراة ودية في ميامي، ليعزز "التانغو" سلسلة من 34 مباراة دون خسارة قبل مشاركته في مونديال قطر.

وفرض ميسي نفسه نجما للمباراة، حيث ساهم في تسجيل زميله لاوتارو مارتينيز هدف التقدم للأرجنتين في الدقيقة 16، قبل أن يضيف "البرغوث" بنفسه هدفين آخرين في الدقيقتين 45 (من ركلة جزاء) و69.

وستخوض الأرجنتين مباراتها المقبلة الثلاثاء ضد جامايكا في نيوجيرسي وهي لم تخسر في آخر 34 مواجهة.

وتعود آخر خسارة للأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وتلعب الأرجنتين في نهائيات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية، والمكسيك، وبولندا علما بأنها أحرزت اللقب مرتين في 1978 و1986.

ويرجح أن يكون مونديال قطر، بطولة كأس العالم الأخيرة لميسي البالغ عمره 35 عاما والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي).

المصدر: RT

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