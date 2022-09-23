مشجع في كأس ليفر يقتحم الملعب ويحرق ذراعه قبيل انطلاق مواجهة فيدرر (فيديو)

أضرم محتج النار في ذراعه خلال مباراة ضمن كأس ليفر للتنس الجمعة، قبل ساعات من خوض الأسطورة السويسري روجر فيدرر آخر مبارياته قبل الاعتزال.

وأجلت الواقعة اللعب لفترة قصيرة في بداية المجموعة الثانية في مباراة فوز ستيفانوس تسيتسيباس 6-2 و6-1 التي تقدم فيها ضمن "تيم يوروب" ( فريق أوروبا) على دييغو شوارتزمان من "تيم ورلد" ( فريق العالم) في لندن.

Climate change activist doing a publicity stunt just set hinself on fire on the court at the Laver Cup.🤣what an idiot pic.twitter.com/ihTppocg3g — .. (@Xx17965797N) September 23, 2022

الناشط، الذي كان يحمل قداحة ويرتدي قميصا أبيض يحمل رسالة بشأن الطائرات الخاصة، اقتحم الملعب وجلس قرب الشبكة قبل أن يضرم النار في جزء من الملعب وفي ذراعه. ولاحقا حمله حراس الأمن إلى خارج الملعب.

An activist just set themselves on fire, protesting private jets at #lavercup. I wish there wasn’t any need to create awareness about #climatechange anymore. I hope they’re not hurt. The court seemed to be on fire at one point but is not damaged. The match has resumed. pic.twitter.com/NoukxBcxJH — Ayse Birinci (@aysethefirst) September 23, 2022

وقال تسيتسيباس بعد الواقعة "جاء فجأة.. لم أشهد أبدا واقعة كهذه في الملعب من قبل. أتمنى أن يكون بخير".

وتحدث تسيتسيباس إلى الحكم للتأكد من أن استمرار اللعب آمن، وطلب تنظيف علامة تركها المحتج في أرض الملعب.

وسينافس فيدرر، بطل الغراند سلام عشرين مرة، لاحقا الجمعة مع غريمه الأزلي رفائيل نادال في مباراة زوجي ضمن كأس ليفر، وستكون هذه المباراة الأخيرة في مسيرة النجم السويسري.

ولم يلعب فيدرر، 41 عاما، أي مباراة منذ مشاركته في بطولة ويمبلدون في يوليو 2021، وسينهي مسيرته الرياضية بعد سلسلة من العمليات الجراحية بركبته اليمنى.

المصدر: أ ب