 
مباشر

مشجع في كأس ليفر يقتحم الملعب ويحرق ذراعه قبيل انطلاق مواجهة فيدرر (فيديو)

الرياضة

مشجع في كأس ليفر يقتحم الملعب ويحرق ذراعه قبيل انطلاق مواجهة فيدرر (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tuvs

أضرم محتج النار في ذراعه خلال مباراة ضمن كأس ليفر للتنس الجمعة، قبل ساعات من خوض الأسطورة السويسري روجر فيدرر آخر مبارياته قبل الاعتزال.

وأجلت الواقعة اللعب لفترة قصيرة في بداية المجموعة الثانية في مباراة فوز ستيفانوس تسيتسيباس 6-2 و6-1 التي تقدم فيها ضمن "تيم يوروب" ( فريق أوروبا) على دييغو شوارتزمان من "تيم ورلد" ( فريق العالم) في لندن.

الناشط، الذي كان يحمل قداحة ويرتدي قميصا أبيض يحمل رسالة بشأن الطائرات الخاصة، اقتحم الملعب وجلس قرب الشبكة قبل أن يضرم النار في جزء من الملعب وفي ذراعه. ولاحقا حمله حراس الأمن إلى خارج الملعب.

وقال تسيتسيباس بعد الواقعة "جاء فجأة.. لم أشهد أبدا واقعة كهذه في الملعب من قبل. أتمنى أن يكون بخير".

وتحدث تسيتسيباس إلى الحكم للتأكد من أن استمرار اللعب آمن، وطلب تنظيف علامة تركها المحتج في أرض الملعب.

وسينافس فيدرر، بطل الغراند سلام عشرين مرة، لاحقا الجمعة مع غريمه الأزلي رفائيل نادال في مباراة زوجي ضمن كأس ليفر، وستكون هذه المباراة الأخيرة في مسيرة النجم السويسري.

ولم يلعب فيدرر، 41 عاما، أي مباراة منذ مشاركته في بطولة ويمبلدون في يوليو 2021، وسينهي مسيرته الرياضية بعد سلسلة من العمليات الجراحية بركبته اليمنى.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا