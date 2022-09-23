أول مصرية في الدوري الإيطالي.. من هي سامية آدم المنضمة حديثا لنابولي؟

انضمت اللاعبة المصرية سامية آدم إلى صفوف نابولي، الذي ينشط في دوري الدرجة الإيطالي الثانية لكرة القدم، قادمة من فريق غلطة سراي التركي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي بيانا جاء فيه: "سامية آدم ولدت في بالو ألتو في الولايات المتحدة في 19 أبريل 1996، لكنها مواطنة مصرية تحمل جواز سفر مزدوج، وهي لاعبة جديدة في فريق نابولي للسيدات، وهي مهاجمة، بالإضافة إلى أنها كانت العام الماضي كابتن فريق غلطة سراي التركي، ولاعبة دائمة في المنتخب المصري".

ومن جانبها قالت سامية في فيديو: "مرحبا، أنا سامية آدم، أنا سعيدة لأنني انضممت إلى نادي نابولي للسيدات، واللعب في الدوري الإيطالي".

💙 "Sono felice di essere approdata a #Napoli e di giocare nel campionato italiano. Forza #Partenopee!"



Samia Adam, duttile attaccante dal fisico imponente proveniente dal Galatasaray è una nuova calciatrice del #NapoliFemminile. pic.twitter.com/Ju1bt0dyl0 — Napoli Femminile (@NapoliFemminile) September 23, 2022

وبحسب موقع "filgoal"، فقد أصبحت سامية آدم أول مصرية تنضم إلى الدوري الإيطالي بعدما حققت الإنجاز ذاته في الدوري التركي.

وكانت سامية تلعب في غلطة سراي منذ صيف العام الماضي وحازت على شارة القيادة.

ونشأت سامية (26 عاما) في الولايات المتحدة الأمريكية، وقضت سنوات الجامعة مع فريق سبيسيفك تايغرز الأمريكي لكرة القدم وشاركت في 53 مباراة ونجحت في تسجيل 3 أهداف في دوري الجامعات.

ولعبت سامية في مصر لفريق الجونة في موسم 2020-2021 قبل أن تنضم لنادي غلطة سراي، الذي سجلت له خمسة أهداف في الدوري التركي.

ومن المتوقع أن تسجل ظهورها الأول مع نابولي بعد غد الأحد في مباراة ضد أبوليا تراني ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الإيطالي الثانية.

ومثلت سامية منتخب مصر الأول للسيدات، وكان آخر ظهور لها في بطولة كأس العرب للسيدات 2021.

المصدر:"filgoal"