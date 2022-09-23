مانولاس يصل إلى الإمارات للانضمام للشارقة

وصل مدافع أولمبياكوس ومنتخب اليونان لكرة القدم كوستاس مانولاس يوم الجمعة إلى الإمارات وخضع للفحص الطبي الروتيني، تمهيدا لانضمامه إلى الشارقة الإماراتي.

ونشر الشارقة عبر حسابه في "تويتر" فيديو لمانولاس وهو يجري الفحص الطبي، وعلق "تمهيدا لانضمامه لقلعة الملك. المدافع اليوناني كوستاس مانولاس يصل الشارقة ويجري الفحوصات الطبية".

تمهيـداً لانضمامـه إلى قلعـة المـ👑ـلك



🩺 | المدافع اليوناني ( Kostas Manolas )

يصـل الشارقـة ويُجـري الفحوصـات الطبيــة #نادي_الشارقةpic.twitter.com/UyON5QhyWA — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 23, 2022

وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن مانولاس (31 عاما)، أنهى عقده بالتراضي مع أولمبياكوس، وسينتقل للشارقة حتى 2024 في صفقة انتقال حر.

ونجح نادي الشارقة في الضرب بقوة في سوق الانتقالات الذي يغلق في الإمارات في 4 أكتوبر المقبل، بعدما نجح أيضا في ضم البوسني ميراليم بيانيتش من برشلونة الإسباني، والدولي الإسباني السابق باكو الكاسير من فياريال.

وسبق لمانولاس وبيانيتش أن تزاملا في روما، حين لعب الأول مع الفريق الإيطالي من 2014 حتى 2019 والثاني من 2011 حتى 2016.

وتعد فترة مانولاس مع روما الأبرز في مسيرته التي شملت أيضا إيك أثينا (2009-2012)، وأولمبياكوس (2012-2014 ويناير 2022 حتى الآن)، ونابولي الإيطالي (2019-2022).

ولعب مانولاس أكثر من 200 مباراة مع روما، وتتذكره جماهير نادي العاصمة الإيطالية على الدوام بهدفه في مرمى برشلونة في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال أوروبا موسم 2018، حيث ساهم في تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما قلب خسارته 1-4 ذهابا في "كامب نو" إلى فوز 3-0 إيابا على الملعب الأولمبي في العاصمة.

المصدر: وكالات