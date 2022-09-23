تحضيرات مونديال 2022.. تعادل كوريا مع كوستاريكا وسقوط الكاميرون

تعادلت كوريا الجنوبية مع كوستاريكا 2-2 الجمعة في الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها استعدادا لمونديال "قطر 2022"، والتي شهدت سقوط الكاميرون أمام أوزبكستان 0-2.

وفي اللقاء الأول بين منتخبين متأهلين إلى النهائيات العالمية التي تنطلق في 20 نوفمبر، بدت كوريا الجنوبية في طريقها إلى السقوط بين جماهيرها لولا قائدها نجم توتنهام الإنجليزي، سون هيونغ مين، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 85 من ركلة حرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بعدما تقدم أصحاب الأرض عبر هوانغ هي شان، في الدقيقة 28، قبل أن ترد كوستاريكا عبر جيويسون بينيت في الدقيقة 43.

وعاد جيويسون بينيت في الشوط الثاني ليسجل هدف التقدم لكوستاريكا في الدقيقة 63 قبل أن يدرك سون هيونغ مين التعادل لكوريا.

وتخوض كوريا الجنوبية مباراتها الثانية الأخيرة في هذه الدورة الرباعية الثلاثاء المقبل أمام الكاميرون التي منيت بهزيمة مخيبة أمام أوزبكستان بهدفين سجلهما خوجيمات إركينوف وأوستون أورونوف في الدقيقتين 24 و76 تواليا.

وحسب الجدول المبدئي، ستكون مباراة الثلاثاء الأخيرة للمنتخب الكاميروني قبل خوض نهائيات مونديال قطر حيث سيكون رجال المدرب ريغوبير سونغ أمام مهمة شاقة في المجموعة السابعة التي تجمعهم بالبرازيل بطلة العالم خمس مرات، وصربيا وسويسرا التي ستكون اختبارهم الأول في 24 نوفمبر.

أما كوريا الجنوبية، فستكون في المجموعة الثامنة بصحبة البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو، الأوروغواي بطلة العالم مرتين، وغانا.

ومن جهتها، ستكون كوستاريكا التي بلغت النهائيات عبر الملحق الدولي على حساب نيوزيلندا، أمام مهمة صعبة جدا أيضا في المجموعة الخامسة حيث تتواجه مع إسبانيا بطلة 2010، ألمانيا المتوجة أربع مرات آخرها عام 2014، واليابان.

المصدر: وكالات