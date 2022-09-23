النجم البرازيلي السابق كاكا يتحول إلى عداء في ماراثون برلين

بدأ نجم كرة القدم البرازيلية السابق كاكا، مغامرة جديدة تتمثل بمشاركته في ماراثون برلين بعد غد الأحد، مؤكدا أنه "متحمس بقدر ما كان يشعر قبل مباريات كرة القدم".

وأكد كاكا (40 عاما) المتوج بلقب مونديال 2002 مع منتخب بلاده والذي دافع عن ألوان ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني قبل أن يعتزل عام 2017، أن والده الذي عانى من مضاعفات فيروس كورونا هو من ألهمه للتسابق في الماراثون.

وقال لاعب الوسط المهاجم السابق في المؤتمر الصحفي الذي أقيم الجمعة تمهيدا لانطلاق ماراثون برلين، إن والده "ظل راقدا في المستشفى لفترة 45 يوما".

وتابع "لحسن الحظ، هو معنا اليوم".

وأردف كاكا الذي يشارك إلى جانبه والده وشقيقه، قائلا "لن يركض (والدي)، بل سيمشي فقط، لكننا أردناه في هذه التجربة معنا، إنها تجربة عائلية أكثر" من تنافسية.

وأشار كاكا إلى أنه يأمل في أن يتمكن من إنهاء ماراثون برلين في أقل من 4 ساعات، وأضاف الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2007 "أريد أن أجري حوالي 3 ساعات و40 دقيقة، إذا شعرت بحالة جيدة فربما يمكنني فعل المزيد".

وكان كاكا الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ البرازيل والكرة المستديرة، بدأ مسيرته مع ساو باولو عام 2001، قبل أن ينتقل بعد ثلاث سنوات إلى القارة الأوروبية للالتحاق بميلان الذي فاز معه بعدة ألقاب منها الدوري المحلي موسم 2003-2004، ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية عام 2007، ثم ريال مدريد وأحرز معه لقب الدوري موسم 2011-2012.

وشارك كاكا في 92 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 29 هدفا وقاده للفوز بمونديال 2002 وبكأس القارات عامي 2005 و2009.

المصدر: أ ف ب