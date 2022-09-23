الكشف عن القميص الجديد لمنتخب مصر (صور)

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن القميص الجديد لمنتخب "الفراعنة" قبل ساعات من المواجهة الودية التي ستجمعه بالنيجر في الإسكندرية.

ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة للثلاثي أحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيغيه" وعمر مرموش وهم يرتدون القميص الجديد لمنتخب مصر، وعلق "الاتحاد المصري لكرة القدم بالشراكة مع شركة بوما العالمية يعلن عن إطلاق القميص الجديد لموسم 2022-2023".

🔴📸 | الاتحاد المصري لكرة القدم بالشراكة مع شركة بوما العالمية يعلن عن اطلاق القميص الجديد لموسم ٢٠٢٢/٢٣ 🇪🇬⚽️



The Egyptian Football Association in partnership with our official kit sponsor Puma launches the Home Kit for the season 2022/23#puma#pumafootballpic.twitter.com/YPPGJ1zTGF — EFA.eg (@EFA) September 23, 2022

وجاء القميص باللون الأحمر التقليدي مع تواجد خطوط باللون الأسود، كما تم وضع 7 نجوم على القميص للإشارة لتتويج منتخب "الفراعنة" بكأس أمم إفريقيا 7 مرات من قبل.

ويخوض منتخب مصر مساء اليوم الجمعة مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا حيث سيواجه النيجر، ثم يخوض "الفراعنة" مباراة ودية أخرى ضد ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري.

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

المصدر: RT