30 فيديو من محبسه.. ماتياس بوغبا ينشر"غسيل شقيقه بول" ويصفه بالمجرم! (فيديو)

بعث ماتياس بوغبا، المحبوس حاليا على ذمة قضية ابتزاز مالي، رسائل نارية لشقيقه بول بوغبا، نجم خط وسط نادي يوفنتوس ومنتخب فرنسا.

وكانت الشرطة الفرنسية، اعتقلت ماتياس بوغبا برفقة 4 أشخاص آخرين قبل عدة أسابيع، بتهمة اختطاف وابتزاز مسلح لشقيقه بول بوغبا.

ومن داخل محبسه، نشر ماتياس بوغبا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، 30 مقطع فيديو، قال فيها إنه تم الاتفاق على بثها مسبقا حال عدم توافره.

وواصل ماتياس اتهام شقيقه بأمور عديدة، قائلا إن بول بوغبا أصبح من أتباع طبيب ساحر مقرب من الفرنسي الدولي السابق ألو ديارا، والذي التقى به عن طريق المدافع السابق لنادي باريس سان جيرمان، الإيفواري سيرج أورييه.

وأضاف أيضا أن هذا الطبيب حصل على راتب نصف شهري يتراوح بين 75 إلى 100 ألف يورو لعزل بول بوغبا عن عائلته.

وتطرق ماتياس بوغبا كذلك في ظهوره الجديد إلى استعانة شقيقه بأحد المشعوذين لإلحاق الأذى بنجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، قبل مباراة الفريق الفرنسي مع مانشستر يونايتد في عام 2019 بدوري أبطال أوروبا.

وقال أيضا: "شقيقي بول، هذا الرجل المنافق والمخادع والمجرم، سوف تسقط الأقنعة مثلما حدث مع كيلي ووينستين وميندي، سترون أن الأمور ليست جميلة كما تبدو، شهرتك لا تعني بالضرورة أنك جيد، لا أحد فوق العدالة".

المصدر: وكالات