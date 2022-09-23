الكشف عن تميمة دورة الألعاب العالمية للبدو الرحل (فيديو)

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية الرابعة للبدو الرحل عن تميمة البطولة وهي عبارة عن صغير الذئب.

ومن المقرر إقامة الألعاب في الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مدينة إزنيق التركية على ساحل البحيرة التي تحمل الاسم نفسه، وتبعد 125 كيلومترا عن إسطنبول.

ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 3 آلاف رياضي من 102 دولة سيتنافسون في أكثر من 40 مسابقة.

Dünya kültürlerini bir araya getiren 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda Ötüken de bizimle. Merhaba Ötüken🙋🏻‍♂️ pic.twitter.com/IeN1BRGqA9 — 4. Dünya Göçebe Oyunları (@gocebe22) September 22, 2022

وتعد دورة الألعاب العالمية للبدو الرحل، أكبر حدث رياضي تقليدي في العالم، وأقيمت في قرغيزستان النسخ الثلاث الأولى.

وتتنوع المسابقات منها السباق على ظهور الخيل، وأنواع مختلفة من المصارعة الوطنية، وشد الحبل، والمصارعة بالأذرع، والرماية التقليدية، والألعاب الفكرية، وسباق الكلاب، والصيد بالنسر الذهبي والصقر، وغير ذلك الكثير.

وبدأت فكرة إقامة الألعاب العالمية للبدو الرحل لتكون مماثلة للألعاب الأولمبية والشتوية والآسيوية، بمبادرة من الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامبايف عام 2012، وذلك من أجل إحياء التراث الثقافي والتاريخي لحضارة البدو لشعوب العالم.

وتم تأييد هذه المبادرة من قبل دول كثيرة، وهو الأمر الذي أسفر عن إقامة أول دورة للألعاب العالمية للبدو في سبتمبر عام 2014، وذلك على شاطئ بحيرة إسك كول بمشاركة 583 رياضيا من 19 بلدا في العالم.

المصدر: RT