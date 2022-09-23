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بدلا من الصراخ.. مدرب إسبانيا يبتكر طريقة جديدة لإعطاء التعليمات (فيديو)

الرياضة

بدلا من الصراخ.. مدرب إسبانيا يبتكر طريقة جديدة لإعطاء التعليمات (فيديو)
AFP
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ظهر لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، وهو يقود اللاعبين الذين استدعاهم لفترة التوقف الدولي، بطريقة مبتكرة.

ونشره الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني على "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه إنريكي وهو يتحدث إلى لاعبيه عبر جهاز لا سلكي.

وأظهر الفيديو كيفية تثبيت جهاز استقبال على ظهور اللاعبين، موصولا بسماعة في الأذن، وذلك من أجل سماع التعليمات الفنية والتكتيكية من قبل المدرب إنريكي، بدلا من الصراخ وتوجيه التعليمات عن بعد.

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وليست المرة الأولى التي يبتكر فيها إنريكي طريقة فريدة في تدريب منتخبات إسبانيا إذ سبق له الطلب من الاتحاد الإسباني تشييد أبراج متفاوتة الارتفاعات في المركز التدريبي التابع له بمدريد.

وأنشأ الاتحاد الاسباني برجا حديديا يبلغ ارتفاعه 25 مترا، واعتلاه إنريكي من أجل متابعة تحركات لاعبيه، حيث قام بتصحيح أخطائهم مباشرة.

وفي آخر توقف دولي، كان لدى إنريكي شاشة عملاقة مثبتة بجوار ملعب التدريب، ليتمكن من إجراء تحليل بالفيديو بسرعة وبالتفصيل.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض آخر مباراتين ضمن المجموعة الثانية للمستوى الأول، من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ضد سويسرا والبرتغال يومي 24 و27 سبتمبر 2022.

ويحتاج "الماتادور" (8 نقاط) إلى الفوز في المباراتين المذكورتين أعلاه، من أجل ضمان بلوغ الدور نصف النهائي في النسخة الثالثة من دوري الأمم، دون النظر إلى نتائج ملاحقه البرتغال (7 نقاط).

المصدر: "وكالات" 

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