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صلاح يفاجئ عروسين أثناء حفل زفافهما في الإسكندرية (فيديو)

الرياضة

صلاح يفاجئ عروسين أثناء حفل زفافهما في الإسكندرية (فيديو)
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فاجأ النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول عروسين أثناء حفل زفافهما اليوم الخميس في الإسكندرية.

وتواجد عروسان في فندق إقامة معسكر منتخب مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وكانا يلتقطان بعض الصور للزفاف.

واقتحم صلاح جلسة تصوير العروسين، والتقط صورة خاصة معهما، ثم ركض ضاحكا، ليلتحق بمكان تجمع زملائه في منتخب مصر.

ووصل صلاح إلى معسكر منتخب مصر، الثلاثاء الماضي، تحضيرا لخوض وديتي النيجر وليبيريا المقررتين غدا الجمعة والثلاثاء المقبل تواليا.

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وكان صلاح غاب عن المباراتين الأخيرتين لـ"الفراعنة" اللتين كانت نتائجهما سببا في إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال، بعد الخسارة أمام إثيوبيا 0-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023، وأمام كوريا الجنوبية 1-4 وديا.

وتولي البرتغالي روي فيتوريا مسؤولية تدريب "الفراعنة" خلفا لإيهاب جلال، في 12 يوليو الماضي.

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

المصدر: مواقع التواصل

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