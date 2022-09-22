دوري الأمم الأوروبية.. هولندا على أعتاب التأهل وبلجيكا تعقد مهمة ويلز

حقق منتخب هولندا فوزه الرابع تواليا في دوري الأمم الأوروبية، بعد انتصاره على بولندا 2-0 في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة للمستوى الأول والتي شهدت أيضا فوز بلجيكا على ويلز 2-1.

وفي المباراة الأولى، سجل هدفي "الطواحين" لاعب أيندهوفن كودي غاكبو، ومهاجم أياكس ستيفن بيرخفين، في الدقيقتين 14 و60.

وبالتالي، بقي المنتخب الهولندي متصدرا لمجموعته مع 13 نقطة من خمس مباريات، متقدما بفارق 3 نقاط عن وصيفه البلجيكي.

في حين بقيت بولندا ثالثة مع أربع نقاط أمام ويلز (نقطة واحدة).

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ولم يعد رجال المدرب الهولندي لويس فان غال في حاجة إلى أكثر من نقطة في المواجهة أمام بلجيكا الأحد المقبل في أمستردام لضمان التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويعتبر هذا الأداء القوي للمنتخب البرتقالي، استعدادا جيدا قبل مباراته الأولى في مونديال قطر 2022 أمام السنغال بطلة إفريقيا في 21 نوفمبر المقبل، قبل مواجهة أصحاب الأرض والإكوادور.

وفي المواجهة الثانية، كان هدفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفن دي بروين، وفنربخشة التركي، ميتشي باتشوايي في الدقيقتين 11 و38، كافيين لبلجيكا للفوز على ويلز التي أحرزت هدفا يتيما من توقيع مهاجم بورنموث الإنجليزي كيفير مور في الدقيقة 50.

ويأتي هذا الفوز لبلجيكا مع غياب مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بسبب الإصابة.

وبهذا الفوز، تمركز منتخب "الشياطين الحمر" خلف هولندا ثانيا مع 10 نقاط، فيما تذيلت ويلز الترتيب بنقطة وحيدة، وبالتالي على ويلز الفوز على بولندا في كارديف لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني.

المصدر: وكالات