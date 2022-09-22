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كوندي يغادر مباراة فرنسا والنمسا مصابا

الرياضة

كوندي يغادر مباراة فرنسا والنمسا مصابا
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تعرض المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي لإصابة منعته من إكمال المباراة التي تجمع الآن منتخب بلاده، ضد نظيره النمساوي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسقط كوندي على أرض الملعب في الدقيقة 20 بدون تدخل أي لاعب عليه، قبل أن يتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا.

وحاول مدافع برشلونة أن يكمل المباراة لكنه لم يستطع، ليسقط مجددا في الدقيقة 23، ويتم استبداله  بويليام ساليبا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فرنسا أمام النمسا بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

ويتذيل منتخب "الديوك" قاع ترتيب المجموعة الأولى مع نقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين، فيما تتصدر الدنمارك مع 9 نقاط أمام كرواتيا (7 نقاط) والنمسا (4).

المصدر: GOAL News

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