كوندي يغادر مباراة فرنسا والنمسا مصابا

تعرض المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي لإصابة منعته من إكمال المباراة التي تجمع الآن منتخب بلاده، ضد نظيره النمساوي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسقط كوندي على أرض الملعب في الدقيقة 20 بدون تدخل أي لاعب عليه، قبل أن يتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا.

Jules Kounde came off injured after 23 minutes of France's game against Austria.



Barcelona play Real Madrid in less than a month 😳 pic.twitter.com/K6niJztinv — GOAL News (@GoalNews) September 22, 2022

وحاول مدافع برشلونة أن يكمل المباراة لكنه لم يستطع، ليسقط مجددا في الدقيقة 23، ويتم استبداله بويليام ساليبا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فرنسا أمام النمسا بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

ويتذيل منتخب "الديوك" قاع ترتيب المجموعة الأولى مع نقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين، فيما تتصدر الدنمارك مع 9 نقاط أمام كرواتيا (7 نقاط) والنمسا (4).

المصدر: GOAL News