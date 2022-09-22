تونس تهزم جزر القمر ضمن استعداداتها لمونديال قطر (فيديو)

تغلب منتخب تونس على جزر القمر بهدف دون رد مساء اليوم الخميس، في مباراة ودية أقيمت في فرنسا ضمن تحضيرات "نسور قرطاج" لمونديال "قطر 2022".

وسجل المهاجم المخضرم ياسين الخنيسي، الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأسية، في الدقيقة 60.

فيديو 🎞️ لهدف المنتخب الوطني التونسي 🇹🇳🦅 عن طريق #طه_ياسين_الخنيسي ⚽ في الدقيقة 60 من زمن المباراة ⏱️



المباراة غير منقولة تلفزيا 📺❌



🎬 مصدر الفيديو غير معلوم#TUNCOM 🇹🇳🇰🇲 [1]:0#TeamTunisia 🌶#TeamTN 🇹🇳👊🏽 pic.twitter.com/a99UARmSIl — Les Talents Tunisiens (@les_ltt) September 22, 2022

وتخوض تونس مباراة ودية أخرى الثلاثاء المقبل ضد منتخب البرازيل.

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ووضعت قرعة مونديال قطر، منتخب تونس الذي حقق فوزين فقط في نهائيات كأس العالم يفصل بينهما 40 عاما (على حساب المكسيك عام 1978 وبنما عام 2018)، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فرنسا حاملة اللقب، والدنمارك وأستراليا.

المصدر: RT