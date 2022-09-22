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تونس تهزم جزر القمر ضمن استعداداتها لمونديال قطر (فيديو)

الرياضة

تونس تهزم جزر القمر ضمن استعداداتها لمونديال قطر (فيديو)
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تغلب منتخب تونس على جزر القمر بهدف دون رد مساء اليوم الخميس، في مباراة ودية أقيمت في فرنسا ضمن تحضيرات "نسور قرطاج" لمونديال "قطر 2022".

وسجل المهاجم المخضرم ياسين الخنيسي، الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأسية، في الدقيقة 60.

وتخوض تونس مباراة ودية أخرى الثلاثاء المقبل ضد منتخب البرازيل.

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ووضعت قرعة مونديال قطر، منتخب تونس الذي حقق فوزين فقط في نهائيات كأس العالم يفصل بينهما 40 عاما (على حساب المكسيك عام 1978 وبنما عام 2018)، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فرنسا حاملة اللقب، والدنمارك وأستراليا.

المصدر: RT

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