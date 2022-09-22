فيتوريا ينهي الجدل ويكشف سبب استبعاده حارس الزمالك عواد من منتخب مصر

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، سبب استبعاده حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد عن تشكيلة "الفراعنة" لمواجهة النيجر وليبيريا ودّيا.

ويخوض منتخب مصر غدا الجمعة مباراته الأولى تحت قيادة فيتوريا حيث سيواجه النيجر، ثم يخوض "الفراعنة" مباراة ودية أخرى ضد ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري.

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وأعلن فيتوريا الذي تسلم مسؤولية تدريب "الفراعنة" في 12 يوليو الماضي خلفا للمدرب الوطني إيهاب جلال، تشكيلة ضمت 27 لاعبا لخوض المباراتين خلت من اسم الحارس عواد رغم تألقه بشكل لافت مؤخرا مع فريقه الزمالك.

وأثار استبعاد عواد أزمة كبيرة بين مشجعي منتخب مصر، قبل أن يكشف فيتوريا أسباب استبعاده، حيث قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية: "أنا معجب بمحمد عواد حارس مرمى الزمالك، وكنت سأستدعي من الزمالك حوالي 7 أو 8 لاعبين، ولكن استدعيت 4 فقط وتركت الباقي، لأن هذا الرباعي له بدائل في الزمالك، ولأن الزمالك تنتظره مباراة رسمية".

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

المصدر: وكالات