المنتخبات الإفريقية بينها تونس والمغرب تمتحن قوتها قبل كأس العالم

في إطار التحضيرات لكأس العالم التي ستنطلق في 18 نوفمبر المقبل بقطر، تخوض هذا الأسبوع المنتخبات الإفريقية مباريات ودية لامتحان قوتها، ومعرفة مدى جاهزيتها لهذا الموعد العالمي.

وستجمع مباريات ودية وشيقة المنتخبات الإفريقية الخمسة (المغرب، تونس، الكاميرون، غانا، السنغال) المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر، هذا الأسبوع أمام منتخبات أخرى، غالبيتها من قارة أمريكا الجنوبية، من أمثال البرازيل وتشيلي وبوليفيا.

ويأتي هذا قبل شهرين من انطلاق المونديال القطري.

وستكون الأنظار شاخصة على جناح تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، العائد إلى صفوف منتخب المغرب بعد غياب طويل، عندما يواجه منتخب بلاده تشيلي والباراغواي ضمن استعدادات "أسود الأطلس"، في حين يتطلع قائد تونس وهبي الخزري لمواجهة البرازيل بطلة العالم خمس مرات.

ويلعب المغرب مع تشيلي غدا الجمعة ثم يقابل باراغواي يوم الثلاثاء المقبل.

أما تونس التي حققت فوزين فقط في نهائيات كأس العالم يفصل بينهما 40 عاما (على حساب المكسيك عام 1978 وبنما عام 2018)، فتخوض مواجهة أولى ضد جزر القمر، اليوم الخميس قبل مواجهة العملاق البرازيلي الثلاثاء المقبل.

في المقابل، سيعتمد منتخب السنغال بطل إفريقيا في نسخته الأخيرة مطلع العام الحالي على قطبيه خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الجديد، والمهاجم ساديو ماني المنتقل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف قادما من ليفربول في مباراتيه ضد بوليفيا وإيران تباعا.

بينما يأمل مهاجم برنتفورد الإنجليزي، براين مبويمو، في ترك بصمة خلال باكورة مشاركته في صفوف منتخب الكاميرون الذي قرر الدفاع عن ألوانه، عندما يخوض منتخب بلاده مباراتين ضد كوريا الجنوبية وأوزبكستان.

أما غانا التي تواجه البرازيل ونيكاراغوا، فتضم في صفوفها بعض لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسهم توماس بارتي لاعب وسط أرسنال، والمخضرم جوردان أيوو من كريستال بالاس ومدافع ساوثهامبتون محمد ساليسو.

وفيما يلي برنامج مباريات المنتخبات الإفريقية قبل كأس العالم

الخميس 22 سبتمبر

تونس - جزر القمر في أورليان (فرنسا)

الجمعة 23 سبتمبر

غانا - البرازيل في لوهافر (فرنسا)

المغرب - تشيلي في برشلونة (إسبانيا)

الكاميرون - أوزبكستان في غويانغ (كوريا الجنوبية)

السبت 24 سبتمبر

السنغال - بوليفيا في أورليان

الثلاثاء 27 سبتمبر

تونس - البرازيل في باريس

غانا - نيكاراغوا في لوركا (إسبانيا)

المغرب - باراغواي في إشبيلية (إسبانيا)

الكاميرون - كوريا الجنوبية في سيول (كوريا الجنوبية)

السنغال -إيران في براتيسلافا (سلوفاكيا)

المصدر: وكالات