مواعيد مباريات الدورة الرباعية في الأردن

تنطلق غدا الجمعة في الأردن الدورة الرباعية لكرة القدم بمشاركة منتخب صاحب الضيافة الأردن، ومنتخبات سوريا، والعراق، وعمان.

وتلعب سوريا مع الأردن في المباراة الأولى في تمام الساعة الـ13:30 بتوقيت غرينيتش، ثم يلتقي منتخب العراق مع عمان في المواجهة الثانية في الساعة 16:30.

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ويلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي والخاسران على المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر الحالي.

وينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم هذه البطولة في إطار استعدادات منتخب "النشامى" لكأس آسيا 2023.

المصدر: RT