كروزيرو المملوك من رونالدو يعود إلى الدرجة الأولى

ضمن نادي كروزيرو الذي يملكه النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدو، عودته إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم بعد فوزه على فاسكو دي غاما في دوري الدرجة الثانية.

وخرج كروزيرو منتصرا من مباراة المرحلة الـ31 بثلاثية نظيفة أمام جمهوره، معززا صدارته للترتيب العام بفارق 23 نقطة عن المركز الخامس، ما سمح له بأن يضمن أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأضواء.

وسيعود كروزيرو الذي يشرف عليه الأوروغوياني باولو يتسولانو، للعب في دوري الكبار بعدما غادره عام 2019.

وعلق رونالدو الذي اشترى 90 بالمئة من أسهم النادي الفائز بلقب الدرجة الأولى أربع مرات آخرها عام 2014 وبكأس ليبرتادوريس مرتين آخرهما عام 1997، قائلا: "لقد عملنا بجهد كبير لتحقيق ذلك".

وكان رونالدو أعلن في العام الماضي، أنه اشترى كروزيرو الذي ترعرع فيه ونشأ فيه قبل احترافه في أوروبا.

وانضم رونالدو إلى كروزيرو في بدايته الاحترافية عام 1993 عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما.

وأحرز 56 هدفا في 58 مباراة خاضها بقميص النادي، ما فتح الباب له ليكون ضمن تشكيلة البرازيل لكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة حيث حصل على ميدالية الفائز من دون أن يلعب أي دقيقة.

وبعد كأس العالم التي توجت بها البرازيل بركلات الترجيح على حساب إيطاليا، باع كروزيرو رونالدو إلى أيندهوفن الهولندي قبل أن يفرض نفسه أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال تجاربه في إسبانيا وإيطاليا بقميص برشلونة، ثم إنتر، ريال مدريد وميلان.

وعاد رونالدو إلى بلاده في 2009 للدفاع عن ألوان كورنثيانز الذي اعتزل اللعب في صفوفه عام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو يملك ناديا آخرا وهو بلد الوليد الإسباني الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم قبل الماضي لكنه عاد هذا الموسم إلى دوري "لا ليغا".

المصدر: أ ف ب