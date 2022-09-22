موعد مباراة مصر والنيجر

يخوض منتخب مصر أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي روي فيتوريا، غدا الجمعة، عندما يواجه النيجر في مباراة ودية.

وتقام المباراة في ملعب الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وستكون هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوريا، الذي تسلم مسؤولية تدريب "الفراعنة" في 12 يوليو الماضي خلفا للمدرب الوطني إيهاب جلال.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى في الـ27 من الشهر الحالي حيث سيواجه ليبيريا.

وأعلن فيتوريا في وقت سابق قائمة مصر للمباراتين والتي ضمت 27 لاعبا جاء في مقدمتهم، نجم نادي ليفربول، محمد صلاح.

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وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

- لحراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي.

- للدفاع: كريم فؤاد، وعمر جابر، وعلي جبر، وأحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وأسامة جلال، ومحمود حمدي "الونش"، وأيمن أشرف، ومحمد حمدي، وأحمد أبو الفتوح.

- للوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، ومحمود حمادة، وإمام عاشور، وإسلام عيسى، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمد إبراهيم.

- للهجوم: محمد صلاح، وعبد الرحمن مجدي، وأحمد حسن "كوكا"، ومروان حمدي، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، ومحمود حسن "تريزيغيه".

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

المصدر: RT