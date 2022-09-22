أسطورة كرة الصالات ريكاردينيو يحرج رونالدو في حفل الاتحاد البرتغالي (فيديو)

وضع أسطورة كرة الصالات البرتغالي ريكاردينيو، نجم كرة القدم مواطنه كريستيانو رونالدو، في موقف محرج خلال حفل توزيع جوائز أقامه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وخلال الحفل الذي توج فيه رونالدو بجائزة "دي أورو" لكونه هداف البرتغال عبر التاريخ وهداف المنتخبات الوطنية، ألقى ريكاردينيو كلمة شدد فيها على ضرورة تنحي اللاعبين الأكبر سنا للسماح بتطور النجوم الصغار.

وقال ريكاردينيو: "لقد اعتزلت من المنتخب حتى يتمكن الجيل الجديد من تولي المسؤولية، واليوم أنا متأكد من أنه كان القرار الصحيح".

Ronaldo pasang wajah cemberut dihadapan Ricardinho.



📽 : ISTIMEWA pic.twitter.com/kYHBFUuY5p — Starting Five Futsal (@S5Futsal) September 22, 2022

وتم تسليط الكاميرات على رونالدو خلال الحفل أثناء حديث ريكاردينيو حيث ظهر "الدون"

وهو ينظر بتركيز ممزوج ببعض الامتعاض ويبدو أنه لا يوافق أسطورة كرة الصالات على حديثه.

Este operador de câmara deve trabalhar na área do porno, fez um excelente close-up do encavado. A cara dos três diz muito, Ronaldo, Ricardinho e do Fernando Gomes. pic.twitter.com/wayM2OrjSw — José Tavares (@josecrtavares) September 21, 2022

وتأكد اختلاف رونالدو مع ريكاردينيو عندما تحدث "الدون" أيضا في الحفل، حيث قال صاحب الـ37 عاما إنه يريد مواصلة مشواره مع منتخب البرتغال والمنافسة في بطولة "يورو 2024".

وتابع: "أتمنى أن أتواجد في الفريق لسنوات قليلة قادمة، أشعر أنني متحمس وطموحي مرتفع، أنا في فريق مع لاعبين شباب، وأريد أن أتواجد في كأس العالم وفي بطولة أوروبا أيضا".

ويستعد رونالدو مع منتخب البرتغال لخوض مباراتين في غاية الصعوبة في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستكون البداية بمواجهة التشيك على أرضها بعد غد السبت، ثم يستضيف منتخب البرتغال نظيره الإسباني في مباراة مرتقبة الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب البرتغال إلى الفوز في المباراتين من أجل التأهل إلى المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية.

وبعد ذلك، سيكون على رونالدو التحضير بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لمونديال "قطر 2022" الذي ينطلق في نوفمبر المقبل.

المصدر: goal.com