احتمال قبول المتزلجين الروس في المسابقات الدولية

قال الأمين العام للاتحاد الدولي للتزلج والتزحلق على الجليد ميشيل فيون، إن الاتحاد الدولي يدرس إمكانية السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في المسابقات الدولية في ديسمبر.

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وقال فيون خلال مؤتمر "فوروم نورديكوم":"سيستغرق الأمر عدة أسابيع أو حتى أشهر. لكن فكرة فتح الأبواب أمام الروس والبيلاروس بدأت في الظهور".

وتابع حديثه قائلا إن "هذا لا يتعلق بإجراء المسابقات في روسيا، ولكن يتعلق بمشاركة الرياضيين في المسابقات الدولية وكأس العالم"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الدولي للتزلج والتزحلق على الجليد لن يتخذ هذا القرار دون توصية واضحة من اللجنة الأولمبية الدولية ".

وذكر فيون أن "القرار ربما يتخذ في ديسمبر"، ويسمح لهم بالمشاركة في بطولة العالم في مدينة بلانيكا".

وأشار الأمين العام للاتحاد الدولي للتزلج والتزحلق على الجليد إلى أنه لا يمكن إعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات إلا تحت علم محايد.

وأوقف الاتحاد الدولي للتزلج في نهاية فبراير، لأجل غير مسمى، مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس في المسابقات الدولية التي تجري تحت رعايته على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: وكالة "ريا نوفستي"