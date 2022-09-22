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هالاند يحظى بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

الرياضة

هالاند يحظى بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
AFP
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تمكن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من حصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الموقع الرسمي للمان سيتي، إن هالاند حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي، من رابطة اللاعبين المحترفين.

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وجاء ذلك بعد أن حصل المهاجم النرويجي، على لقب أفضل لاعب في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالأسبوع الماضي.

وتنافس هالاند على الجائزة مع ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، وويلفريد زاها من كريستال بالاس، وباسكال جروس من برايتون، بالإضافة إلى ثنائي أرسنال، جابرييل جيسوس ومارتن أوديغارد.

ويعد إيرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 11 هدفا خلال 7 مباريات فقط، بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين وألكسندر ميتروفيتش.

المصدر: kooora

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