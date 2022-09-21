منتخب البرتغال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة التشيك وإسبانيا

أعلن اتحاد كرة القدم البرتغالي الأربعاء، أن لاعب خط وسط الدفاع المخضرم بيبي لن يشارك مع منتخب البرتغال في مباراتي التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابته.

وقال الاتحاد إن القرار اتخذ بعد تقييم الأطباء حالة بيبي لدى وصوله إلى معسكر تدريب المنتخب هذا الأسبوع.

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ولم يوضح الاتحاد ما إذا كان المدرب فرناندو سانتوس سيستدعي بديلا لبيبي.

وشارك بيبي، 39 عاما، آخر مرة مع فريقه بورتو في مباراة هزم فيها بأربعة أهداف مقابل لا شيء على أرضه أمام كلوب بروغ في دور المجموعات بدوري الأبطال في 13 سبتمبر.

وتلتقي البرتغال، الفائزة بنسخة افتتاح دوري الأمم في 2019، التشيك يوم السبت المقبل ثم تواجه إسبانيا على أرضها بعدها بثلاثة أيام.

وتحتل البرتغال المرتبة الثانية في المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية، برصيد 7 نقاط، وتتخلف بفارق نقطة واحدة عن إسبانيا المتصدرة، بينما تحتل التشيك المركز الثالث بـ4 نقاط، وتتذيل سويسرا ترتيب المجموعة مع 3 نقاط.

وسيتأهل متصدر هذه المجموعة فقط إلى الدور نصف النهائي.

المصدر: وكالات