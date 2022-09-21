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دوري الأمم الأوروبية.. إصابة نوير وغوريتسكا بكورونا تبعدهما عن ألمانيا

الرياضة

دوري الأمم الأوروبية.. إصابة نوير وغوريتسكا بكورونا تبعدهما عن ألمانيا
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سيغيب الحارس مانويل نوير، ولاعب الوسط ليون غوريتسكا عن مباراتي منتخب بلادهما ألمانيا ضد المجر وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا، الأربعاء.

وتلعب ألمانيا ضد المجر في 23 سبتمبر الجاري ومع إنجلترا في 26 منه.

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وغادر نوير وغوريتسكا معسكر المنتخب الألماني ولن يشاركا في المباراتين.

وقد تم استدعاء حارس هوفنهايم، أوليفر باومان للحلول بدلا من المخضرم نوير، على أن تعلن هوية اللاعب الذي سيحل بدلا من غوريتسكا في الساعات القليلة المقبلة.

وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف المجر بتحقيقها انتصارا واحدا مقابل ثلاثة تعادلات في أربع مباريات بدوري الأمم.

المصدر: وكالات

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