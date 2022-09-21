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هل ينتقل أسينسيو من ريال مدريد إلى برشلونة مجانا؟

الرياضة

هل ينتقل أسينسيو من ريال مدريد إلى برشلونة مجانا؟
AP
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لم يغلق جناح نادي ريال مدريد، الإسباني ماركو أسينسيو، الباب أمام إمكانية انضمامه مستقبلا إلى برشلونة، الغريم التقليدي للريال.

وربطت تقارير إعلامية عدة أسينسيو بالانتقال إلى برشلونة مجانا مع نهاية عقده مع ريال مدريد صيف العام المقبل.

وفي حديثه حول اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، وإمكانية ارتداء القميص الكتالوني، قال أسينسيو في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "لا أعلم ما إذا كان برشلونة يريدني، فهناك الكثير من الشائعات، وهذا أمر طبيعي".

وبسؤاله هل من المستحيل له اللعب في برشلونة، أجاب النجم الإسباني: "لم أفكر أبدا في المستقبل أو اللعب لبرشلونة، ولم أقيم الأمر، لذا لا أعرف، الآن لا يمكنني الإجابة".

ويعيش صاحب الـ26 عاما فترة عصيبة مع الريال، حيث فقد مركزه في تشكيلة المدرب الإيطالي كالو أنشيلوتي وبات يكتفي بالمشاركة في فتات الدقائق.

المصدر: El Partidazo de COPE

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