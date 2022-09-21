هل ينتقل أسينسيو من ريال مدريد إلى برشلونة مجانا؟

لم يغلق جناح نادي ريال مدريد، الإسباني ماركو أسينسيو، الباب أمام إمكانية انضمامه مستقبلا إلى برشلونة، الغريم التقليدي للريال.

وربطت تقارير إعلامية عدة أسينسيو بالانتقال إلى برشلونة مجانا مع نهاية عقده مع ريال مدريد صيف العام المقبل.

وفي حديثه حول اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، وإمكانية ارتداء القميص الكتالوني، قال أسينسيو في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "لا أعلم ما إذا كان برشلونة يريدني، فهناك الكثير من الشائعات، وهذا أمر طبيعي".

Marco Asensio tells @partidazocope: “I don't know if Barcelona want me. There are rumours on many clubs, it’s normal…” 🚨 #FCB



Can you say: I’ll never play for Barça?



“I’ve never thought about future at Barça, I have not valued it... so, don't know! Right now, I can't answer”. pic.twitter.com/PZfPMWr3l2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2022

وبسؤاله هل من المستحيل له اللعب في برشلونة، أجاب النجم الإسباني: "لم أفكر أبدا في المستقبل أو اللعب لبرشلونة، ولم أقيم الأمر، لذا لا أعرف، الآن لا يمكنني الإجابة".

ويعيش صاحب الـ26 عاما فترة عصيبة مع الريال، حيث فقد مركزه في تشكيلة المدرب الإيطالي كالو أنشيلوتي وبات يكتفي بالمشاركة في فتات الدقائق.

المصدر: El Partidazo de COPE