رونالدو يكشف موقفه من المشاركة في "يورو 2024"

أبدى كريستيانو رونالدو، رغبته في مواصلة اللعب لأعوام مقبلة وقيادة البرتغال في كأس أوروبا 2024 على أقل تقدير، وذلك في تصريح أدلى به الثلاثاء خلال حفل توزيع جوائز في ضواحي لشبونة.

وشدد ابن الـ37 عاما الذي كان يرغب في الرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف من دون أن يحصل على مبتغاه، على أن "مشواري لم ينته. يتوجب عليكم مواصلة دعم كريس (رونالدو) لبعض الوقت".

إقرأ المزيد

وتابع "الدون" بعد نيله جائزة "كيناس دو أورو" التي قدمها له الاتحاد البرتغالي كونه أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرتغالي، أنه يريد "المشاركة في كأس العالم (2022) وكأس أوروبا (2024).. أشعر بحافز كبير. طموحي كبير".

ورغم أعوامه الـ37، ما زال الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات من الركائز الأساسية للمنتخب البرتغالي الذي يستعد لخوض مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

ويتصدر رونالدو لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب البرتغالي بـ189 مباراة، وهو ليس أفضل هداف في تاريخ "سيليساو أوروبا" وحسب، بل إنه صاحب الرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف الدولية (117 هدفا حتى الآن).

وفي حال قرر المدرب فرناندو سانتوس الاعتماد عليه في مونديال قطر في خطوة شبه مؤكدة، سيخوض رونالدو البطولة الدولية الكبرى العاشرة في مسيرته التي توجها بإحراز كأس أوروبا عام 2016 لأول مرة في تاريخ بلاده، ومن بعدها دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

المصدر: أ ف ب