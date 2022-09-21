هالاند "ماكينة الأهداف" يكشف عن طعامه المفضل

كشف مهاجم فريق مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، عن الطعام المفضل له في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للفريق السماوي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وقال النرويجي: "طعامي المفضل هو شيء أحب أن أتناوله دائما وهو الكباب، ربما البيتزا بالكباب، ولكنني لم أتناولها أبدا، لذا نعم هو الكباب".

وكان هالاند تحدث عن الأمر ذاته من قبل مع "تلفزيون بوروسيا دورتموند" حيث أكد أنه يفضل تناول الكباب.

وأوضح: "أتدرب كثيرا وأتأمل كثيرا، وأحب الاستماع إلى موسيقى الراب، وطعامي المفضل هو بيتزا الكباب".

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ويعيش النجم النرويجي بفترة رائعة للغاية في الوقت الحالي مع الفريق السماوي حيث يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا وصنع هدفين خلال 7 مباريات، معززا تربعه على عرش صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليصل إلى هدفه رقم 14 بقميص مانشستر ستي بكافة البطولات.

كما بات النجم النرويجي على بعد هدف من رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الأهداف في أول 10 جولات للاعب في "البريميرليغ"، بعد معادلة رقم كل من مايك كوين، بابيس سيسيه، ودييغو كوستا، برصيد 11 هدفا، رغم عدم وصول هالاند إلى 10 مباريات بعد، ما يعني إمكانية انفراده بالرقم القياسي بعدد أهداف أكبر قبل الوصول للجولة العاشرة.

يذكر أن المباراة القادمة لهالاند مع مانشستر سيتي ستكون يوم 2 من أكتوبر القادم، حيث يواجه فريق مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: twitter/ManCity