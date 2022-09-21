بالفيديو.. "الطفل المشكلة" يدخل التاريخ كأصغر مقاتل في UFC

بات المقاتل الأمريكي، روزاس جونيور، البالغ 17 عاما أصغر مقاتل في تاريخ منظمة UFC لفنون القتال المختلطة، اليوم الأربعاء.

وعقب فوز المقاتل المراهق والملقب بـ "الطفل المشكلة" على مواطنه ماندو جوتيريز في بطولة "كونتيندر سيريز"، منحه دانا وايت رئيس UFC عقدا مع المنظمة، وأصبح أصغر ممثل للمنظمة في تاريخها.

This Suloev stretch attempt by Raul Rosas Jr. was naaaaasty 👀 #DWCSpic.twitter.com/P2SUoluoAu — UFC (@ufc) September 21, 2022

The new youngest fighter in UFC history! Welcome to the roster Raul Rosas Jr. 👏 #DWCSpic.twitter.com/tORtYkCdv9 — UFC (@ufc) September 21, 2022

وحطم روزاس جونيور الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم الأمريكي تشيس هوبر، والذي وقع مع المنظمة في عام 2019 عن عمر يناهز 19 عاما.

ويصبو "الطفل المشكلة" إلى تحطيم رقم قياسي جديد بنيل لقب أصغر بطل في المنظمة والمسجل باسم جون جونز، الذي أصبح بطل الوزن الخفيف الثقيل في عمر 23 عاما فقط عام 2011.

وخاض روزاس جونيور ستة نزالات في فنون القتال المختلطة وفاز بجميعها.

واعتاد "الطفل المشكلة" على مقاتلة الرجال بضعف عمره، وتحدث عن كيفية التقليل من شأنه باستمرار خلال المراحل الأولى من حياته المهنية، ومع ذلك، فهو يصر على أنه "مختلف" عن الآخرين الذين يشقون طريقهم في هذه الرياضة.

وقال روزاس جونيور:"يعتقدون أنني طفل عادي أبلغ من العمر 17 عاما. أنا من نوع مختلف.. عندما كانوا هم في الحفلات، وفي إجازة الصيف، كنت أنا في صالة الألعاب الرياضية أتدرب".

وتابع:"كنت أعرف ما أريد منذ أن كنت صغيرا، أنا أعرف ما أريد، وسأذهب إلى هناك وأحصل عليه".

وأكمل: "الهدف هو الحصول على لقب UFC وأن أصبح أصغر بطل في المنظمة، وهذا العقد سيقربني خطوة من حلمي".

المصدر:RT